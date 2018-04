Zuckerberg heeft kennelijk nog steeds geen idee wat er met zijn data is gebeurd

De discussie ging nauwelijks over de verdeeldheid die Facebook zaait, of over het misbruik dat Facebook zelf jarenlang heeft toegelaten, of over de verslavende effecten van sensationeel nieuws, of de inbreuk op de privacy waarop Facebook is gebaseerd. Zuckerberg erkende de gemaakte fouten, maar zei dat de gebruikers straks echt volledige controle hebben over hun data. Alleen Maggy Hassan constateerde helder dat Facebook is een 'problematisch fundament' heeft. Het verdienmodel is erop gebaseerd dat gebruikers zo veel mogelijk tijd doorbrengen op het platform.



Facebook heeft zelf in het jaarverslag twee risico's gesignaleerd: dat meer gebruikers hun privacy-settings veranderen, en dat gebruikers psychische problemen krijgen door te veel op sociale media rond te hangen. 'Er zit spanning tussen uw woorden en de manier hoe u geld verdient. U zegt dat u nooit prioriteit zal geven aan adverteerders, maar dat is precies wat uw verdienmodel doet.'



Zuckerberg zei iets over het geluk van gebruikers dat zou correleren met het leggen van zinvolle verbindingen, en zei dat de belangen van zijn bedrijf op lange termijn gelijk lopen met de belangen van gebruikers. En dat hij heus zal meewerken als Congres meer regulering wil. Maar boetes, nee, dat vond hij niet nodig. Hij kwam ermee weg. Op Wall Street maakte de koers van Facebook tijdens het verhoor een sprong van 4,5 procent.