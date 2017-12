Zo schopt een eenvoudige zoekmachine het tot 's werelds best geoutilleerde seksuoloog

Soms lees je iets wat je al helemaal vermoedde. Ik las deze maand dat als je aanklikt dat Google niet moet onthouden wat je googelt, Google dat toch onthoudt. Misschien heeft Google hier simpelweg een maatschappelijke taak. Immers: geheimen die mensen hun dierbaren niet toevertrouwen, die vertrouwen ze wel aan Google toe. Dat is de conclusie van een boek dat de laatste tijd veel opzien baart, Everybody Lies van Seth Stephens-Davidowitz. Het komt uit de VS dus de ondertitel is lang: Big data, new data and what the internet can tell us about who we really are.