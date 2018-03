Zelfrijdende Uber rijdt vrouw dood: eerste fatale ongeval met zelfrijdend voertuig

Wedloop

Autofabrikanten en techbedrijven zijn in een hevige wedloop verwikkeld om als eerste een zelfrijdende auto op de markt te kunnen brengen. Experts vrezen dat het ongeluk in Arizona de introductie van de nieuwe technologie fors kan vertragen. In een recente opiniepeiling in de VS verklaarde ruim driekwart van de ondervraagden bang te zijn om in een zelfrijdende auto te rijden.



Om de ontwikkeling van de nieuwe technologie te stimuleren hanteert de Amerikaanse federale overheid vrijwillige richtlijnen. Veel Amerikaanse staten hebben wel strenge wettelijke regels ingevoerd voor proeven met zelfrijdende auto's. Vorig jaar waren dat 33 staten. Zo moeten in California bedrijven die experimenteren met zelfrijdende auto's elk incident melden.