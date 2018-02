Wie gelooft in de digitale-informatierevolutie hanteert als uitgangspunt 'meer is meer'

Het is pas februari, maar NVJ-secretaris Thomas Bruning is nu al de gedoodverfde winnaar van de Gouden Smartphone van deze rubriek voor de beste zin van het digitale jaar 2018. In een ingezonden stuk in deze krant waarschuwde hij voor de kaalslag in de regionale journalistiek terwijl lokale politici over-dadig twitteren en kiezers hun informatie van Facebook halen. 'Gevolg is dat de burger over een overvloed aan informatie beschikt, maar per saldo matig geïnformeerd achterblijft.'



Ik meen dat dit klopt als een bus. Mijn kleine Van Dale definieert informatie als 'alles wat als bericht, als overdracht van kennis iemand of iets bereikt'.