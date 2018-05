Tesla verbrandt geld als benzine: recordverlies van 745 miljoen dollar

Productiestop

Om de geldstroom te keren, moeten minstens vijfduizend Models 3 per week worden gemaakt. Dit is een aantal dat Tesla allang had moeten bereiken, maar de productie kwam in de laatste week van april niet verder dan 2.270. Tesla heeft de fabriek vorige maand enkele dagen stil gelegd om knelpunten in de productielijn op te lossen. Volgens het bedrijf is ook de productie van de accu's verbeterd. Tesla maakt die accu's zelf in een enorme fabriek in Nevada. Musk wil de productie het komende kwartaal opnieuw tien dagen stilleggen.



Problemen bij de fabricage van de enorme accu's vormden een van de belemmeringen om het gewenste aantal auto's te kunnen maken. Tesla verwacht nu begin juli op vijfduizend stuks per week te komen. Lukt dat niet, dan zal het concern mogelijk opnieuw geld moeten halen bij investeerders.