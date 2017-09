Techblog - Twitter wil dat er meer wordt getwitterd en breidt uit naar 280 tekens

Twitter wil naar 280 tekens

Twitter wil de maximale lengte van een tweet verdubbelen naar 280 tekens. Volgens Twitter hebben gebruikers moeite om hun boodschap in 140 tekens kwijt te kunnen. Dat leidt tot proppen, of 'cramming', zoals Twitter het noemt: belangrijke woorden worden geschrapt of twitteraars besluiten hun boodschap maar niet te plaatsen.



De uitbreiding moet gebruikers stimuleren om meer op het platform te zetten. Dat kan adverteerders lokken. Twitter groeit nog wel, maar het gaat beleggers niet snel genoeg. Het medium heeft te maken met hevige concurrentie van andere sociale media als Snapchat en Instagram.



Dat Twitter tot nu toe een maximum van 140 tekens hanteerde, komt doordat het platform is gebaseerd op sms. Die berichten kunnen maximaal 160 tekens lang zijn. Twitter gebruikte 140 daarvan voor de boodschap en reserveerde de overige twintig tekens voor de gebruikersnaam.



Geprop

Twitter zegt dat het proppen van tekst in een tweet niet overal op de wereld gebeurt. Wel in het Engels, het Nederlands of het Russisch, waar elke letter één teken kost. In het Japans, het Chinees en het Koreaans staat één Twitter-teken gelijk aan een lettergreep of zelfs een heel woord. Die gebruikers houden daardoor zelfs ruimte over in hun tweet.



Bij een op de elf Engelstalige tweets heeft de gebruiker alle 140 tekens nodig, tegenover slechts een op de 250 Japanse tweets. 'In landen waar de gebruikers al hun gedachten kwijt kunnen, wordt dan ook extra vaak getweet', zegt het bedrijf in een verklaring.



De tweet-uitbreiding begint met een test op kleine schaal, maar het is de bedoeling dat over een tijdje iedereen er gebruik van kan maken. Omdat Japanse, Koreaanse en Chinese tweets geen ruimtegebrek hebben, krijgen zij niet de 280 tekens.