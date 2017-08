Techblog - Nieuwe versie Android voor smartphones: betere beveiliging en chatten zonder wifi

Conan met piemel in EU, zonder in de VS

In Amerikaanse films en tv-series komen mensen op de vreselijkste manieren om het leven. Dat wordt zonder scrupules in beeld gebracht. Maar stappen personages na een woeste vrijpartij het bed uit, dan hebben ze een broek aan of houden ze een laken voor.



In games is het niet anders. Conan Exiles, een spel dat vanaf vandaag in een previewversie is te downloaden voor de Xbox One-spelcomputer, wijkt in de Europese versie af van de uitvoering voor de Amerikaanse markt. Want de Amerikanen krijgen een deels aangeklede Conan, terwijl de Europeanen de barbaar in volle glorie kunnen bewonderen.



Op zich vreemd, omdat de game voor beide markten het predicaat 18+ heeft gekregen - dus een doelgroep die wel tegen een blote piemel zou moeten kunnen. 'De reden hiervoor is dat we als we volledig naakt in Conan Exiles hadden toegepast dit zou hebben geresulteerd in een veel strengere rating in de VS', zegt community manager Jens Erik. Dat zou de weg naar een groot deel van de markt hebben afgesneden, zo haalt de website Eurogamer Jens aan. Vooral grote supermarktketens in de VS zijn nogal preuts aangelegd.



Conan Exiles is al een tijdje uit voor gewone pc's, hoewel het spel nog niet zo'n definitieve vorm heeft gekregen. Gamers maken zich al maanden vrolijk over de anatomisch correcte verschijning van personages, omdat je het formaat van de edele delen van Conan en anderen met een schuifregelaar kunt aanpassen.



Conan Exiles is gebaseerd op het personage Conan The Barbarian, bedacht door de schrijver Robert E. Howard in 1932, maar is toch vooral bekend van de speelfilms uit 1982 en 1984 waarin de voormalige gouverneur van Californië de hoofdrol op zich nam. Arnold Schwarzenegger hield daarin keurig een lapje voor zijn kruis. (Peter van Ammelrooy)