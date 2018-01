Techblog - Nederlanders te laks met digitale veiligheid: in 2017 werd 1,3 miljard euro van consumenten gestolen

Apple soepel met vervangen batterijen

Apple vervangt ook de batterij van de iPhone met korting als uit een diagnostische test blijkt dat de batterij nog goed presteert. Medewerkers van alle Apple Stores hebben daar dinsdag een interne memo over gekregen. Dat heeft het concern tegenover de website MacRumors bevestigd.



Vorige week liet Apple weten dat bezitters van oudere modellen van de iPhone met korting hun batterij konden vervangen. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat Apple toegaf dat het de snelheid van oudere telefoons in sommige gevallen terugschroeft om te voorkomen dat ze uitvallen bij een plotselinge piekbelasting.



Vanaf januari zou de kortingsactie (25 euro in plaats van de gebruikelijke 75) ingaan, maar het was niet duidelijk wanneer een bezitter recht zou hebben op die korting. Met de memo is daar nu duidelijkheid over. De uitslag van de zogenoemde Genius Bar-test, een test die bij een technisch klantenservicepunt in een Apple Store wordt uitgevoerd, speelt daarbij geen rol. Het gaat om de iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 en iPhone 7 Plus.



De excuses en tegemoetkoming van Apple overtuigen overigens niet iedereen. Het bedrijf is zowel in Frankrijk als in de Verenigde Staten door diverse consumentengroepen en individuen aangeklaagd wegens het vertragen van de iPhones. (LV)