Techblog - Maarliefst 238 Noord-Amerikaanse steden azen op hoofdkwartier Amazon

Stijd om hoofdkwartier Amazon

Amazon – webwinkel, mediaproducent en sinds kort eigenaar van supermarktketen Whole Foods in de VS – groeit hard en is op zoek naar een plek voor een tweede hoofdkantoor. 238 Noord-Amerikaanse zien zo’n die vestiging wel zitten.



Waarom zou je als stad een hoofdkwartier van Amazon binnen je grenzen willen hebben? Nou, het enorme bedrijf stelt ruim 50.000 banen in het vooruitzicht als het tweede hoofdkantoor er eenmaal staat. Voor zowel de bouw, waar 5 miljard dollar voor is uitgetrokken, als voor het onderhoud van het gebouw zullen lokaal mensen worden ingehuurd. Steden buitelen dan ook over elkaar heen in een poging Amazon voor zich te winnen.



Uit Tuscon (Arizona) kwam een zesenhalve meter hoge cactus, die bij Amazon-baas Jeff Bezos werd bezorgd. Amazon twitterde een bedankje, maar liet weten het cadeau niet te kunnen aannemen. De cactus ging als gift naar een lokaal museum. New York lichtte het wereldberoemde Empire State Building op in ‘Amazon-oranje’ en een stadje in Georgia biedt aan om een deel van zijn grondgebied officieel om te dopen tot ‘Amazon’. Birmingham in Alabama plaatste op meerdere plekken in de stad gigantische Amazon-pakketten.



Het eerste hoofdkantoor van Amazon staat in Seattle. De meeste voorstellen komen van binnen de VS, maar ook enkele plaatsen uit Canada en Mexico doen mee. Sinds begin september kunnen voorstellen worden ingediend. Amazon buigt zich over de inzendingen, de beslissing valt pas in 2018.