Techblog - Korting op nieuwe batterij iPhone na rel over oudere toestellen

Schaakmat

Vier uurtjes, meer had een afstammeling van het kunstmatig intelligente programma AlphaGo niet nodig om ’s werelds beste schaakcomputer te verslaan. De software, ontwikkeld door Google-dochter DeepMind, was de dag begonnen met nul kennis over het schaakspel. Maar nadat het de regels had doorgrond en een paar uur tegen zichzelf had gespeeld, wist AlphaZero, zoals het programma nu heet, het open source schaakalgoritme Stockfish te verslaan.



Vorige maand had de software zichzelf het spel Go aangeleerd en was in to time beter dan de beste menselijke spelers te wereld. En zichzelf. Nieuw aan de laatste versie is dat het voor een bredere toepassing kan worden ingezet dan één bepaald spel. In een paar uurtjes leerde AlphaZero ook nog de Japanse schaakvariant Shogi.



Overigens moeten de makers van AlphaGo/Zero zich misschien ook wel zorgen gaan maken over hun baan, want gisteren werd bekend dat een andere Google-dochter (Google Brain) een AI-systeem heeft ontwikkeld dat zelf weer AI-systemen bouwt, en dat klaarblijkelijk beter doet dan mensen bij het herkennen van voorwerpen in afbeeldingen. [BvdW]