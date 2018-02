Techblog - iPhone-inkeping krijgt navolging, zelfs bij toestel van 150 euro

HomePod is kieskeurig

Nog een paar dagen geduld, en dan ligt Apple’s slimme speaker eindelijk in de winkel. Althans: in een beperkt aantal landen buiten Nederland, waaronder het thuisland, de Verenigde Staten. Apple heeft de details vrijgegeven met wat voor apparaten en diensten de HomePod nu echt samenwerkt. Eigenlijk is de boodschap vrij helder: als je al niet ondergedompeld bent in Apple-producten: gebruik dan liever een speaker van een andere fabrikant. De HomePod werkt namelijk alleen samen met andere Apple-hardware. Wie een Android-telefoon bezit, kan er helemaal niets mee. Wie niet Apple’s eigen muziekdienst gebruikt, maar Spotify, heeft het ook lastig. Rechtstreeks Spotify aanzwengelen via de spraakbediening? Nee hoor. Als het per se moet, kan Spotify wel, maar alleen via AirPlay op zijn iPhone of iPad.



Over Spotify gesproken: dat groeit in de VS veel minder hard dan Apple Music, zo meldt the Wall Street Journal: vijf procent versus twee procent. Apple zou inmiddels 36 miljoen betalende klanten voor zijn muziekdienst. Eerder dit jaar meldde Spotify nog dat het 70 miljoen betalende klanten heeft. Een groot gat nog, maar deze zomer al zou Apple zijn concurrent passeren in de Verenigde Staten. Mocht de HomePod, ondanks zijn hoge prijs, een hit worden, dan zal dit de positie van Apple Music alleen maar versterken. (LV)