Techblog - Intel maakt slimme bril die er volstrekt normaal uitziet

Minder tijd op Facebook

Facebook probeert aandeelhouders gerust te stellen na kwartaalcijfers waaruit blijkt gebruikers dagelijks 50 miljoen uur minder op Facebook besteden. Het socialemediabedrijf zegt meer kansen te zien om geld te verdienen, ook als mensen minder lang op Facebook rondhangen. De omzet lag in het afgelopen kwartaal 47 procent hoger dan een jaar eerder.



Facebook beloofde investeerders woensdag dat de advertenties in tijdlijnen nog steeds veel geld blijven opleveren. Evengoed wist het techbedrijf meer gebruikers aan zich te binden. Dagelijks loggen 1,4 miljard gebruikers in op het netwerk. Dat betekende een stijging met 14 procent op jaarbasis, maar dat is minder dan verwacht. Amerikanen en Canadezen logden minder vaak in.



Tijdlijn

De reden voor een daling in het aantal uur dat gebruikers op Facebook besteden komt volgens het bedrijf doordat viral video’s minder prominent in tijdlijnen verschijnen. In de getallen zijn nog niet de nieuwe veranderingen opgenomen waarbij Facebook vrienden voorrang gaat geven op berichten van nieuwsorganisaties en andere organisaties. De nieuwe algoritmes zijn deels ingegeven door de kritiek die Facebook kreeg omdat het een platform was voor nepnieuws over de Amerikaanse verkiezingen.



Volgens Mark Zuckerberg is Facebook niet alleen in het leven geroepen voor het plezier, maar ook voor het welzijn van mensen. ,,Laat ik duidelijk zijn: ons doel is nooit geweest dat mensen zo lang mogelijk op Facebook doorbrengen. Ons doel is de kwaliteit van de gesprekken en relaties”, aldus de Facebook-topman.



Topvrouw Sheryl Sandberg legde uit waar Facebook meer geld denkt te kunnen verdienen: in ‘stories’ op Facebook en op Instagram. Daarbij is de prijs van advertenties met 43 procent gestegen. De kwaliteit van de reclame zou ook zijn gestegen. Investeerders konden de boodschap minder goed waarderen. Het aandeel Facebook ging in de zogeheten nabeurshandel stevig omlaag maar stegen daarna weer.