Techblog - Hardware is 'harder' dan software: geld verdienen met Nest blijkt lastig voor Google

Alleen goed volk bij Nest

Nest heeft aan zijn imposante lijn van beveiligingscamera’s een nieuwe buitencamera toegevoegd: de Nest Cam IQ Outdoor. Het apparaat heeft onder meer een beeldsensor met meer beeldpunten. Dat levert geen scherpere video op (bewegend beeld wordt geregistreerd in reguliere high definition), maar biedt wel de mogelijkheid digitaal in te zoomen, tot twaalf keer. Algoritmes die personen herkennen laten de camera automatisch inzoomen op iedereen die in beeld komt, zodat de eigenaar op zijn smartphone direct kan zien wie er door zijn tuin struint. De camera is weerbestendig en blijft dankzij een ingebouwd warmte-elementje werken tot min 40 graden Celsius, zegt het hoofd productmarketing van Nest Europa, Lionel Guicherd-Callin. Verder zijn de speaker verbeterd (die kan luider) en kan de camera nu blind worden gemonteerd aan de buitenmuur, waardoor de kwetsbare stroom- en internetkabel onzichtbaar blijft.



Het apparaat kan verder een kat van een mens onderscheiden, waardoor het aantal valse meldingen beperkt moet blijven. Wie een abonnement neemt op de onlinedienst Nest Aware, krijgt bovendien gezichtsherkenning, waardoor de camera bekend volk kan onderscheiden van vreemden. Wie al de binnenshuisversie heeft, hoeft de buitencam niet te trainen, want beide maken gebruik van dezelfde gezichtsbibliotheek. Nest Aware kan ook een seintje geven als de hond blaft, al kan hij de privéblaffer nog niet onderscheiden van die van de buren. De functie kan ook uit.



De prijs van het abonnement is verlaagd tot vijf euro per maand en biedt dan vijf dagen video-opslag, in plaats van tien (deze variant is ook nog beschikbaar). Het apparaat neemt 24 uur per dag op. De nieuweling kost 379 euro. [BvdW]