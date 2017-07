Techblog - Game of Thrones hapert bij Ziggo

Actie voor netneutraliteit

Tienduizenden grote websites en techbedrijven hebben woensdag actiegevoerd voor netneutraliteit in de Verenigde Staten. Grote spelers als Facebook, Amazon, Airbnb, Spotify, Twitter, Google en Netflix willen dat alle internetdiensten gelijk worden behandeld. Dat houdt in dat providers geen voorrang mogen geven aan bepaalde diensten of andere juist mogen achterstellen. Hoewel Obama voorstander was, is de huidige president Trump bezig de netneutraliteitsregels te ontmantelen.



Facebooktopman Mark Zuckerberg schreef op zijn profiel: 'Als we willen dat iedereen in de wereld toegang heeft tot alle mogelijkheden die internet biedt, moeten we internet vrij en open houden.' Twitter riep zijn gebruikers op om te protesteren met de hashtag #NetNeutrality en ook Google liet zich op zijn blog niet onbetuigd: ‘De regels rondom netneutraliteit die het open internet beschermen zijn in gevaar.’ Veel sites lieten banners zien die traag ladende pagina’s suggereerden de risico’s van het opheffen van netneutraliteit te vermelden. Pornosite Pornhub liet het laadsymbooltje vergezeld gaan van de leus ‘Slow porn sucks’. Misschien wel de belangrijkste stem in het brede koor van critici was die van Tim Berners-Lee, de grondlegger van het web: ‘Als we netneutraliteit verliezen, verliezen we internet zoals we dat nu kennen.’



