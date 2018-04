Techblog - Facebook stuurt slachtoffers dataroof vandaag een bericht

Twitterbaas vraagt om hulp

Het moet beter op Twitter, vindt ceo Jack Dorsey. Beter wil zeggen: transparanter, vriendelijker, beschaafder en meer gestoeld op de waarheid in plaats van geruchten en onjuiste informatie. Dat laat Dosey weten in een serie tweets.



De oplossing heeft hij nog niet, daarvoor wordt de hulp in het leven geroepen van eenieder die denkt te weten hoe het beter kan. ‘We zijn niet trots op de manier waarop mensen misbruik hebben gemaakt van ons product, en ons onvermogen om hier snel genoeg op te reageren’, aldus Dorsey.



Twitter heeft net als Facebook en YouTube last van trollen die proberen het debat een bepaalde kant op te duwen. Ook ligt de dienst regelmatig onder vuur omdat onder meer racisme en seksisme niet snel genoeg – of helemaal niet – worden aangepakt.



Voorstellen voor het verbeteren van Twitter kunnen tot medio april worden ingediend. Het bedrijf is op zoek naar manieren om conversaties beter in de gaten te houden. Op deze manier moet de kwaliteit van Twitter in zijn geheel worden opgekrikt. ‘We kunnen en willen dit simpelweg niet in ons eentje doen’, schrijft Dorsey in zijn oproep.



Facebookbaas Mark Zuckerberg liet een paar maanden geleden ook al weten dat hij met Facebook een nieuwe weg in wil slaan: in de tijdlijn van gebruikers moet de focus terug naar het sociale aspect (verhalen en foto’s van vrienden en familie). Berichten van bedrijven en de media worden minder belangrijk.