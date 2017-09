Techblog - Een fietsparcours als hologram? Dat kan met iOS 11

Schutter in Destiny 2 valt op mannen

Het is een primeur voor de Destiny-gamesreeks, waarvan deel 2 een week geleden verscheen, een primeur voor de Amerikaanse ontwikkelstudio Bungie en een zeldzaam verschijnsel in computerspellen: een homoseksueel personage.



Dat Devrim Kay op mannen valt, moeten we volgens de website Eurogamer opmaken uit het feit dat hij af en toe hardop mijmert over een zekere 'Mark'. De website Destinypedia onthult welke verzuchtingen dat precies zijn: 'Hot cocoa, homemade Fuan cheese, baked clams... oh, I do miss you, Mark.' En: 'My dear Mark, I am toasty warm, I assure you. Though, uhm, you might send me more tea.'



Destiny 2 is een futuristisch schietspel waarin de mensheid vecht voor zijn voortbestaan, tegen een overmacht van kwaadsappige aliens. Niet een context waarin je een pleidooi verwacht, hoe omfloerst ook, voor LHBT-relaties. Homoseksualiteit is een onderwerp dat gamemakers alleen met de grootste omzichtigheid te berde brengen en dat zich meestal beperkt tot bijrollen, zoals blijkt uit het Wikipedia-lemma over dit onderwerp.



Zover bekend hebben de makers van Destiny 2 nooit eerder een homoseksueel personage opgevoerd in hun spellen. Bungie staat vooral bekend vanwege de HALO-science-fiction-games die het tot 2007 bouwde voor Microsoft. Er is wel eens gespeculeerd over de geaardheid van de held uit HALO, een anonieme supersoldaat die met Master Chief wordt aangeduid. Maar de aanwijzingen waren te mager.



Andere grote recente games met homoseksuele en lesbische personages zijn onder meer Mass Effect: Andromeda (2017), Overwatch (2016) en Fallout 4 (2015). Een uitgesproken lesbische verhouding is te vinden in Life is Strange uit 2015, tussen hoofdpersonages Max Caulfield en Chloe Price.



Devrim Kay is overigens behalve een Mark-en-thee-liefhebber óók een uitmuntende sluipschutter, die vijanden zonder al te veel scrupules omlegt. (PvA)