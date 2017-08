Techblog - Disneyfilms vanaf 2019 niet meer via Netflix, concern begint eigen dienst

PlayerUnknown's Battleground

Wie niet sterk is moet slim zijn.



Dat geldt zeker voor spelers van PlayerUnknown’s Battleground, een zeer populair en gewaardeerd online-schietspel waarbij tot honderd gamers per parachute afdalen op een virtueel eiland en elkaar afmaken. De solospeler of het team van vier man dat als laatste overblijft, wint - een fenomeen dat een last man standing deathmatch heet.



Bijzonder aan PlayerUnknown’s Battleground is dat het slagveld elke zoveel minuten krimpt: spelers die zich buiten de nieuwe grenzen staan lopen schade op of worden geëlimineerd. Sommige stukken worden ook om de zoveel tijd gebombardeerd: die plekken op de kaart lichten dan rood op. Een ronde knokken duurt ongeveer een half uur.



Het spel is nog in ontwikkeling, maar werd zes miljoen keer gekocht in de eerste vier maanden na de introductie in maart van dit jaar.



Nu dan de niet zo sterke spelers. Sommigen hebben besloten dat ze de sterspelers weliswaar niet kunnen verslaan, maar wel enorm kunnen hinderen. Dus stappen ze in een virtuele auto en rijden luid toeterend rond - tot groot chagrijn van de gamers die hun verrichtingen live uitzenden op Twitch. Hoe die over de rooie gaan kan iedereen op YouTube bekijken. ( Peter van Ammelrooy )