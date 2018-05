Techblog - Boeing heeft de grootste. Zegt Boeing ietwat voorbarig.

Raketbouwer Boeing toont zich overmoedig

Wie heeft de grootste? Een belangrijke vraag voor raketbouwers. Elon Musk heeft met zijn Falcon Heavy momenteel de grootste. ‘Valt tegen’, zegt Boeing nu, dat niet alleen vliegtuigen bouwt, maar ook werkt aan de SLS, een reuzenraket die Nasa gaat gebruiken voor verre ruimtemissies. ‘De Falcon Heavy van SpaceX is te klein voor dit type missies’, toetert Boeing op zijn website. ‘Zodra de SLS gereed is, is dit de krachtigste raket ooit gebouwd.’



Steek die maar in je zak, Elon Musk. Alleen: het klopt niet, vlooide Ars Technica uit. De krachtigste raket aller tijden is de Saturnus V, die in de jaren zestig en zeventig mannen naar de maan stuurde. Deze raket was in staat 118 ton vracht in een baan om de aarde te schieten. De eerste versie van de SLS komt straks niet verder dan 70 ton. Een verbeterde versie moet halverwege de jaren twintig tot 105 ton komen, maar dat is nog altijd flink minder dan de 118 van de Saturnus. Er ligt een schets op de tekentafel van een SLS die 130 ton in een baan om de aarde kan schieten, maar voor dit model is nog geen bouwdatum gepland.



Voorlopig is de claim ‘krachtigste raket ooit gebouwd’ dus wat voorbarig. Nog een detail: de lancering van een volledig opgetuigde Falcon Heavy kost 150 miljoen dollar. Die van de door tegenslagen en uitstel geplaagde SLS gaat richting de miljard dollar. Wie heeft er ook al weer de grootste? [BvdW]