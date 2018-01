Techblog - Apple lanceert in februari langverwachte HomePod - maar zijn ze niet te laat?

Apple presenteert (eindelijk) de HomePod

Apple noemt de komst van de HomePod zelf een ‘doorbraak’ op de markt van draadloze speakers, maar daarmee overspeelt het bedrijf zijn hand. De slimme speaker van Apple concurreert namelijk rechtstreeks met zeer vergelijkbare apparaten van Amazon, Google of Sonos. Amazon bracht zijn eerste praatpaal al drie jaar geleden op de markt; Google volgde in 2016. Apple op zijn beurt kondigde de HomePod vorig jaar aan met de belofte dat deze in december in de schappen zou liggen. Dat lukte niet: de officiële datum is 9 februari.



De grote vraag die al een tijdje rondzingt: is dit niet wat erg laat? In de Verenigde Staten begint de markt al aardig verzadigd te raken, waarbij vooral Amazon zeer goede zaken doet. Nu heeft Apple al ervaring met het lanceren van producten jaren na de concurrentie (de iPod, de Mac), maar deze apparaten waren domweg veel beter. Het is nog maar de vraag of ook de HomePod voldoende onderscheidend is, al zet Apple met een prijs van 350 euro voor zijn speaker duidelijk hoog in. Met de geluidskwaliteit en gebruiksgemak zal het ongetwijfeld goed zitten.



Er zijn echter wel al drie beperkingen te noemen: Apple biedt niet de mogelijkheid om verschillende speakers aan elkaar te knopen en de HomePod werkt alleen samen met de eigen muziekdienst Apple Music. Wie verknocht is aan Spotify komt dus van een koude kermis thuis. Tot slot wordt de HomePod aangedreven door Apple’s slimme spraakassistent Siri. Google en Amazon maken beide gebruik van eigen assistenten, die overigens ook bij steeds meer apparaten van andere leveranciers te vinden zijn. De spraaktechnologie van Google en Amazon wordt beter gewaardeerd dan Siri.



Het is nog altijd niet bekend wanneer Apple’s HomePod in de Nederlandse schappen zal liggen. Het zelfde geldt overigens ook voor de concurrentie: die speakers zijn hier ook nog niet te koop. (LV)