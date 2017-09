Techblog - Aandelenhandel HTC stilgelegd; gaat Google de smartphonegigant kopen?

Nest komt met deurbel

Nest, maker van slimme thermostaten en rookalarms, heeft woensdagavond in San Francsico een onlinedeurbel annex bewakingscamera gepresenteerd. De smartphone van de huiseigenaren dient als centraal communicatiemiddel; wanneer een bezoeker aan de deur staat, gaat er geen bel af, maar wordt een alert naar de smartphone verstuurd. Via een app kan vervolgens met de bezoeker worden gecommuniceerd voor er wordt open gedaan.



Nest, dat in 2011 is opgericht, werd drie jaar geleden gekocht door Google voor 3 miljard dollar. Het bedrijf ontwikkelt apparaten voor het slimme huis, zoals een zelflerende thermostaat en rookmelders die in gewone taal vertellen wat er aan de hand is in huis. Ook heeft het diverse beveiligingscamera’s voor binnen en buiten in het assortiment.



De nieuwe slimme deurbel heet Nest Hello en komt in november op de Amerikaanse markt. Europa volgt later dit jaar, aldus Nest. De deurbel werkt samen met de andere beveiligingscamera’s van het concern, die in een pakket worden verkocht als Nest Secure. Met een dongel kan het systeem worden geactiveerd als de bewoner zijn huis verlaat. Het systeem kan ook met een code op een toetsenbord worden ingeschakeld of gedeactiveerd. Nest Secure wordt volgend jaar op de Europese markt gebracht. Prijzen zijn hier nog niet bekend. [BvdW]