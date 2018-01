Straks moet de mens de vastgelopen robot bijstaan, in plaats van andersom

De robot neemt de rol van babysitter over, was lange tijd het idee. Ouderen bijstaan bij het aantrekken van sokken en het slapend nageslacht bewaken terwijl de ouders aan de relatie werken in de kroeg. Het is andersom. Wij mensen gaan robots babysitten. Blijkt onder meer uit het self-driving safety report, dat General Motors publiceerde. De Amerikaanse automaker presenteerde deze week ook een zelfrijdende auto zonder stuur, die nog dit jaar in de straten in New York (!) en andere Amerikaanse steden gaat proefrijden.