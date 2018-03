Spotify eindelijk naar de beurs, maar problemen heeft het bedrijf óók - dit zijn ze

Voor Spotify-oprichter Daniel Ek begint de eeuwwisseling met Napster. Veel geld heeft de Zweedse tiener dan nog niet, maar wel een razendsnelle internetverbinding. Ek is handig met het ontwerpen van websites, maar ook muziek is een passie. En daar is ineens Napster.



'Het ongelooflijke was dat je ineens toegang had tot iedere song in de wereld', zo memoreerde Ek in een recent interview met de site Startups.co deze begindagen van het internetmuziektijdperk. Napster, en daarna Kazaa, stellen hun gebruikers in staat om met elkaar muziek uit te wisselen. Het is een grabbelton zonder weerga voor Ek: 'Ik vertrouwde mijn ouders niet in hun muzieksmaak, of wat andere volwassenen over muziek dachten. Vreemd genoeg vertrouwde ik wel totaal willekeurige vreemdelingen die net die ene song op hun computer hadden staan waarnaar ik zocht.'