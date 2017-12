Samsung belooft kleurenblinden een kijkervaring met extra kleur.

'Dit zou best eens de wereld kunnen zijn zoals jullie die zien.' Maar ja, daar kom je natuurlijk met geen mogelijkheid achter

Maar werkt dit ook echt? Een demonstratie op het kantoor van Samsung bij Schiphol geeft uitsluitsel. Volkskrant-collega Ernst Clowting is een van de vele mensen die kleuren niet goed kunnen onderscheiden. Bij de test blijkt dit overigens nog erger dan hij zelf vooraf dacht. De instelling waar de app vervolgens mee op de proppen komt, is ook voor Clowting veel te radicaal, maar een instelling waarbij het blauw en rood wat minder in de turbostand staan, biedt soelaas. Waar medekijkers een paarsig waas zien over de kraakheldere schermen, daar is Clowting na enige gewenning voorzichtig blij verrast. Eerst is het nog 'als ik niet beter zou weten, zou ik denken dat er iets mis was', maar al snel gaat het van 'het is wat helderder dan normaal' tot 'de kleuren springen er meer uit'. Uiteindelijk concludeert Clowting: 'Dit zou best eens de wereld kunnen zijn zoals jullie die zien.' Maar ja, daar kom je natuurlijk met geen mogelijkheid achter.



Het resultaat is hoe dan ook eerder subtiel dan spectaculair. En áls het foefje met de SeeColors-app (op de tv zelf of via een Android-app) al werkt, dan is dit natuurlijk alleen geschikt voor consumenten met een dure QLED-tv en zonder huisgenoten die meekijken.