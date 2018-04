Robots pikken minder banen in dan gedacht, en al helemaal in Nederland

Waarom valt de Oeso-voorspelling zo veel gunstiger uit?

Een algoritme kan niet beoordelen of je toekomstige buren een beetje aardig zijn

Omdat banen uit een veelvoud aan taken bestaan die niet even makkelijk te automatiseren zijn. In de ogen van de Oeso onderschatten Frey en Osborne deze verschillen en komen ze daardoor op een te pessimistische voorspelling uit. Dankzij de algoritmes van Funda is het bijvoorbeeld makkelijker dan ooit om een koophuis te vinden. Maar een algoritme kan je droomhuis niet aan een bouwkundige keuring onderwerpen, of beoordelen of je toekomstige buren een beetje aardig zijn. Bovendien kan een baan per locatie verschillen. Een mecanicien langs de lopende band van een autofabriek is misschien makkelijk te automatiseren. Maar een mecanicien in een garage niet: een robot maakt geen praatje met de klant, en is bovendien veel te duur voor de gemiddelde garage.