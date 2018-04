Robotchirurg neemt riskant handwerk over: 'Tegen de tijd dat we door de schedel heen zijn, hebben we al gevoelloze vingers'

Wanneer hij te veel kracht uitoefent, remt-ie vanzelf af Jordan Bos

Het plaatsen van een hoorimplantaat is op zich een routineklus. Toch kan een dergelijke operatie uren duren en is die niet zonder risico's. De chirurg moet namelijk een gat boren en frezen in het schedelbot achter het oor. In dat gebied lopen verschillende grote bloedvaten en bevinden zich onder meer de aangezichtszenuw en het evenwichtsorgaan. Wanneer de aangezichtszenuw wordt geraakt, kan de helft van het gezicht (tijdelijk) verlamd raken.



Maandag promoveerde Jordan Bos van de TU Eindhoven op een prototype van een robot die deze en andere operaties veiliger en sneller moet laten verlopen. De werktuigbouwkundige sprak uitgebreid met schedelbasischirug Dirk Kunst van het Radboud UMC en met een aantal andere kno-artsen en neurochirurgen. Ook bij het weghalen van sommige tumoren en verschillende andere gehooroperaties is het nodig om een opening te maken in de schedel. Tijdens de twintig operaties die hij bijwoonde zag Bos waarom het frezen zoveel tijd in beslag neemt. 'Om de zenuwen en bloedvaten te omzeilen, moeten ze die een voor een opzoeken. Ze moeten dus risico nemen om geen risico te lopen.'



Bos maakte twintig concepten, waarvan hij er eentje uitwerkte tot een prototype van zo'n dertig centimeter hoogte: RoBoSculpt. Deze robot kan zeer soepel en tot minder dan een millimeter nauwkeurig bewegen.