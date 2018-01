Relatief onbekende cryptomunt monero wint aan populariteit bij criminelen

In 2017 eisten criminelen voor het eerst losgeld in Monero bij een zogenoemde ransomware-aanval

Zo rukt de munt op als betaalmiddel op het darknet, de donkere krochten van het internet waar gehandeld wordt in alles wat verboden is. In 2017 eisten criminelen bovendien voor het eerst losgeld in monero. Dat deden ze bij een zogenoemde ransomware-aanval, waarbij iemands computer als het ware gegijzeld wordt. Zelfs de Noord-Koreanen hebben monero ontdekt. Volgens opnieuw Bloomberg zouden aan het regime gelieerde hackers deze zomer de server van een Zuid-Koreaans bedrijf hebben misbruikt om cryptomunten mee te produceren. Opbrengst: 70 monero.



Aanhangers van de munt zijn zich van geen kwaad bewust. Hen is het om de privacy te doen. Wat dat betreft is de in 2014 gelanceerde monero, Esperanto voor 'munt', dan ook superieur. Bij bitcoin worden alle betalingsgegevens voor iedereen zichtbaar opgeslagen via de blockchain (een soort logboek). In plaats van namen worden geanonimiseerde 'adressen' gebruikt. Maar de autoriteiten slagen er steeds beter in daar doorheen te prikken. Zodra een adres gelinkt kan worden aan iemands identiteit, zijn al diens transacties in principe te achterhalen.