Rabobank ook platgelegd. Wat gebeurt er als banken getroffen worden door DDoS-aanval?

Wie had er last van de storingen?

Betalen via iDeal, via de mobiel bankieren-app of de website van de bank was tijdelijk onmogelijk of moeilijk gedurende de DDoS-aanvallen. Maar betalen met de pinpas in winkels en horecagelegenheden kon al die tijd gewoon. Een woordvoerder van webwinkel Bol.com, waar veel transacties via iDeal plaatsvinden, zei gisteren dat de storingen bij de banken geen merkbaar effect hebben gehad op het aantal verkopen. Desondanks liet Detailhandel Nederland zondag naar aanleiding van de storingen weten zich 'steeds meer zorgen te maken' over de stabiliteit en betrouwbaarheid van het betalingsverkeer.



Ook president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) sprak zich erover uit. In het tv-programma Buitenhof zei hij dat cyberaanvallen voor banken tegenwoordig aan de orde van de dag zijn. Volgens hem vindt er op de website van DNB zelf bijvoorbeeld 'vrijwel elke seconde' wel zo'n aanval plaats. DNB is met banken in gesprek om ervoor te zorgen dat die hun systemen na zo'n aanval snel weer in de lucht hebben. Ook delen de banken hun informatie over de aanvallen.