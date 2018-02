Politie ziet sterke toename malafide webwinkels in Nederland

Lange lijsten

De op koopjes jagende consument wordt op verschillende manieren om de tuin geleid. In het beste geval gaat het om het leveren van nepartikelen, maar vaak worden de bestelde producten helemaal niet geleverd. Ook gaan fraudeurs er met de creditcardgegevens vandoor. Zowel de politie als de Consumentenbond hebben op hun site een lange lijst met frauduleuze nepwinkels staan, maar die lijsten lopen per definitie achter de feiten aan: iedere dag kunnen er weer nieuwe bijkomen. De Consumentenbond geeft wel tips hoe nepwinkels zijn te herkennen.



Ondanks de geconstateerde stijging zegt het meldpunt niet ontevreden te zijn over de strijd tegen internetoplichting. In totaal kwamen vorig jaar 38.343 aangiften binnen, pakweg achtduizend minder dan in 2016. Dit zijn niet alleen aangiften over de nepwebwinkels, maar ook van bijvoorbeeld fraude via Marktplaats.nl. Het schadebedrag per gedupeerde lag gemiddeld op een kleine tweehonderd euro. De politie vermoedt dat voorlichting en publiciteit bijdragen aan de dalende trend. 'Hierdoor zijn mensen beter op de hoogte van de risico's van onlinewinkelen', aldus de politie.



Detailhandel Nederland zegt in een reactie dat internetoplichting keihard moet worden aangepakt: 'Het schaadt de reputatie van betrouwbare webwinkels.'