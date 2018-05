Podcast: Iedereen heeft het over big data, maar wat is het eigenlijk?

Big data zorgt ervoor dat Spotify weet welke muziek je leuk vindt en vertelt je verzekeraar of het rendabel is om jou te verzekeren. Moeten we er bang voor zijn of het juist omarmen? We gaan het allemaal bespreken in deze driedelige podcast-special. Dat doen we met tech-journalist Laurens Verhagen. Of we dat niet beter met een filosoof hadden kunnen doen? Misschien wel, maar dat komt dan goed uit, want dat is Laurens ook.