Oud-werknemers Facebook en Google beginnen lobby tegen 'ontwrichtend effect' van sociale netwerken

Ontwrichtende werking

Harris, die de actiegroep leidt, wil maar zeggen: we kennen het gevaar van binnenuit. En dat gevaar moet nu ingedamd worden, vindt de groep. Samen met de non-profit mediawaakhond Common Sense Media start het centrum een grootschalige lobbycampagne: Truth About Tech. Common Sense heeft hiervoor zeven miljoen dollar beschikbaar, onder andere voor activiteiten op openbare scholen. Ook zijn er vele tientallen miljoenen aan zendtijd voor spotjes gedoneerd door verschillende mediapartners. Hun boodschap: technologie moet zich aanpassen aan de mensheid. In plaats van andersom.



Scherpe kritiek op de verslavende en ontwrichtende werking van sociale netwerken en mobiele telefoons is niet nieuw, maar het is voor het eerst dat invloedrijke criticasters zich hebben verenigd, schrijft The New York Times. De techneuten maken zich vooral zorgen over de effecten op de jongste gebruikers. 'De grootste supercomputers ter wereld zijn in handen van twee bedrijven - Facebook en Google - en waar worden ze op gericht? Op het menselijk brein, op kinderen', aldus Harris.