Oproep: De huistelefoon, Hyves of Snapchat, welke invloed hadden deze communicatiemiddelen op jouw pubervriendschappen?

Beeld Elisa Maenhout

Op je vijftiende reikt je universum niet veel verder dan je cirkeltje vrienden. Na elkaar de hele dag te hebben gezien grijp je thuis direct naar je telefoon om te bespreken wat je op school besproken hebt.

Maar hoe werkt dit als internet nog helemaal niet bestaat en je iemands huistelefoon moet bellen – waar misschien wel een broertje of moeder meeluistert? Zijn je vriendschappen dan anders? Hoe diep gingen de gesprekken in de tijd dat elke letter van een sms werd afgewogen? Heb je een andere band als je hele lange verhalen schrijft, waar de ander pas dagen later op kan reageren?

Voor een verhaal over het effect van communicatietechnologie op pubervriendschappen is de Volkskrant op zoek naar mensen die willen vertellen over het communicatiemiddel dat hun pubertijd heeft getekend: brieven, de huistelefoon, e-mail, sms, ICQ, MSN, Hyves, Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok, of misschien wel iets heel anders. En natuurlijk over de vriendschappen die ze hiermee in stand hielden – of die hier sneuvelden.

Wil je meedoen? Mail dan naar simoon.hermus@volkskrant.nl