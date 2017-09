Op Facebook kan je adverteren op trefwoorden als 'jodenhater' en 'dood radicale moslims'

De gewraakte zoektermen verschenen in de selectie 'fields of study' (losjes te vertalen als studierichting of interessegebieden).



Gevraagd naar een reactie liet Facebook aan ProPublica weten dat de antisemitische categorieën een foutje waren van het zoekalgoritme van de advertentiesoftware. Het heeft beloofd wegen te zoeken om herhaling te voorkomen. 'Het kan gebeuren dat er op ons platform content verschijnt die in strijd is met onze voorwaarden', aldus Rob Leathern, productmanager van Facebook. 'In dit geval hebben we de keuzevelden waarom het gaat verwijderd. We weten dat we nog meer moeten doen, dus we brengen nieuwe buffers in ons product aan.'



Het is niet de eerste keer dat Facebooks advertentiebeleid onder vuur ligt. Eerder dit jaar werd bekend dat adverteerders ervoor konden kiezen om hun 'promoted posts' niet te laten zien in arme wijken of buurten met een hoog aantal niet-blanken.