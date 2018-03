Ook marechaussee en Fiod mogen vanaf de zomer undercoveracties inzetten

Benodigde expertise

Ik vind het schandalig dat hierover nauwelijks tot geen debat in het parlement en de media is gevoerd Vincent Böhre, directeur van Stichting Privacy First

De verruiming van de wet is bedoeld om de georganiseerde misdaad effectiever te kunnen aanpakken. Tot dusver mocht alleen de politie deze bijzondere opsporingsmiddelen inzetten, bij zaken waarbij een vermoeden is van georganiseerde misdaad, een ernstige inbreuk op de rechtsorde of aanwijzingen voor een terroristisch misdrijf. Dat deed de politie soms ook op verzoek van bijzondere opsporingsdiensten.



'We hadden al een vaste en nauwe samenwerking met de politie', aldus de woordvoerder van de Fiod, de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst. 'Het verschil is dat we het straks zelfstandig mogen uitvoeren.' Volgens haar heeft de Fiod de benodigde expertise opgebouwd. 'Voordeel is dat we in de nieuwe situatie slagvaardiger zijn en geen afhankelijkheidsrelatie hebben.'