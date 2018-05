NSA verzamelt in 2017 drie keer meer gegevens dan in 2016, waaronder van 130.000 buitenlanders

Interceptie

Voordat Snowden de methoden van de NSA onthulde, verzamelde de dienst miljarden gegevens per dag

Het verzamelen van metadata is een belangrijk instrument voor inlichtingendiensten: het stelt ze in staat om snel een netwerk rond een persoon te analyseren. Het is niet helemaal duidelijk wat de enorme toename verklaard. Een woordvoerder van DNI noemt in een verklaring twee mogelijke oorzaken voor de stijging. Allereerst kan het te maken met de toegestane duur van de interceptie. Die kan per persoon verschillen. Hoe langer, des te meer gegevens verzameld worden. Een tweede verklaring is dat telefoonbedrijven historische gegevens bewaren en die ook delen met de NSA. Het kan zijn dat die aantallen toenemen.



Toen Edward Snowden in 2013 diverse methoden van de NSA onthulde, verzamelde de dienst nog veel meer metadata. Het ging destijds om miljarden gegevens per dag. Daarna werd de wet aangepast. Toch geven deze gegevens maar een beperkt deel van de werkelijkheid weer. Het is bijvoorbeeld onduidelijk om hoeveel mensen het gaat. Uit het rapport blijkt wel dat de Amerikanen in 2017 de internetcommunicatie van bijna 130.000 buitenlanders opsloegen. In 2016 ging het nog om 106.000 personen. Bij deze interceptiemethode tappen de Amerikanen internetverkeer dat van of naar de VS gaat. Privacy-voorvechters vrezen dat daardoor indirect ook Amerikaanse communicatie wordt opgeslagen.