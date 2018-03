Nóg niet zeker of u voor of tegen de 'sleepwet' stemt? Vorm met deze 25 last minute vragen (en antwoorden) een oordeel

10

VOOR of TEGEN? VOOR of TEGEN?



VOOR

-Veiligheid

-'Sleepnet' is overdreven

-Verbeterd toezicht



TEGEN

-Privacy

-Te lange bewaartermijn

-Grote kans op lekken

Deze wet geeft een Big Brother-gevoel; hebben we niet al genoeg privacy ingeleverd?



'Maar komt dat door deze wet? Projecteren we het verlies aan privacy door bedrijven en instanties als de Belastingdienst niet op deze wet? Het toezicht op het verzamelen van data voor de inlichtingendiensten is strenger dan dat voor de politie. De AIVD en MIVD tappen 3.500 keer in een jaar, de politie 25 duizend keer. En wat veel mensen niet weten: al komt jouw informatie op wat voor manier dan ook door een zeef van de dienst straks, als het een mail van Gmail is of een berichtje via WhatsApp, dan kunnen de diensten niets zien. Niet eens wie precies informatie naar wie stuurt. Het is namelijk versleuteld. Er is geen dienst ter wereld die het beveiligingsprotocol van Gmail kan kraken. Dat is de andere kant van de technologisering.'