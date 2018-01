Nederlandse rechtbanken kritisch over concurrentie door ontransparante 'robotrechter'

Goedkeuring

De benodigde goedkeuring van de rechtbank vraagt e-Court in de meeste gevallen aan bij de rechtbank in Almelo. 'Wij toetsen alleen of de zaak op het eerste gezicht aan de voorwaarden voldoet. Die toets gaat niet over transparantie of onafhankelijkheid van de digitale rechtspraak', zegt een woordvoerder van de rechtbank.



E-Courtvoorzitter Erik Hanenburg meldt per email dat de arbitrage wel degelijk onafhankelijk is. 'Er is geen enkele relatie tussen arbiters en bijvoorbeeld de zorgverzekeraars.' De kwaliteit van de arbitrage is volgens hem gegarandeerd door de zwaargewichten in de Raad van Toezicht (RvT). In die RvT zitten onder anderen een oud-president van de rechtbank en een hoogleraar Burgerlijk Procesrecht.