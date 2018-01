Nederlanders lezen opmerkelijk minder dan 10 jaar terug, 65-plussers uitgezonderd

In 2006 las nog 90 procent van de Nederlanders minstens 10 minuten achter elkaar. In 2016 was dit nog maar z'n 70 procent.



Van de tieners las in 2006 nog 65 procent, in 2016 was dit 40 procent. Bij jongvolwassenen is het leesgedrag teruggelopen van 87 naar 49 procent. Volgens het SCP lezen 65-plussers met 90 procent het meest. Dit was in 2006 ook al zo.



Het percentage lezers onder laagopgeleiden daalde sterker dan onder hoogopgeleiden. In 2016 geldt dan ook: hoe hoger het opleidingsniveau, des te hoger het aandeel lezers.



De conclusies zijn gebaseerd op dagboekgegevens van meer dan 11 duizend Nederlanders die over verschillende jaren zijn geanalyseerd. De studie beschrijft hoeveel, wat en wanneer Nederlanders lezen. Ook worden de verschillen tussen bevolkingsgroepen belicht.