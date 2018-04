Nederland blinkt uit in haatberichten op Facebook

Over de haat die Nederlanders via het platform zouden verspreiden stelt Facebook vast dat 'de verspreiding van haat een wereldwijd issue is'

De moderator vertelt hoe hij en zijn collega's drank en medicijnen gebruiken om de heftige inhoud van de berichten te kunnen verdragen. Ze verdienen het minimumloon, 8,90 euro per uur. Facebook heeft de laatste jaren in onder andere Berlijn en in Manilla, op de Filipijnen, duizenden goedkope arbeidskrachten opgeleid tot moderatoren.



In een reactie zegt het bedrijf heel goed voor het personeel in Berlijn te zorgen. 'We realiseren ons dat hun werk vaak moeilijk is.' De afgelopen tijd is de psychologische bijstand uitgebreid. 'We bieden hulp waar dat nodig is.' Facebook zegt ook een programma te hebben voor sociale en recreatie activiteiten voor het personeel in Berlijn. 'We ronden binnenkort een psychologische risicoanalyse af om te kijken waar meer steun nodig is.'



Over de haat die Nederlanders via het platform zouden verspreiden stelt Facebook vast dat 'de verspreiding van haat een wereldwijd issue is'. Ook zegt het dat het personeel in Berlijn meer krijgt betaald dan 'het gemiddelde' in de branche.