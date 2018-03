Moet Instagram zich zorgen maken over de concurrentie van de hippe app Vero?

Een puur sociale ervaring waarbij de gebruiker weer de baas is

Ineens is er weer zo'n app waar iedereen het over heeft. Vero is het laatste snoepje van de week. De behoefte aan alternatieven voor de grote socialemedianetwerken zoals Facebook, Instagram of Twitter is blijkbaar groot. Anders valt niet te verklaren dat geregeld een hip nieuw sociaal netwerk boven komt drijven en dat iedereen, die zichzelf cool vindt, er ineens opduikt. In 2014 ging het het over Ello, daarna was het Peach en vorig jaar Mastodon. Al die nieuwe sterren aan het firmament zijn nooit doorgebroken. Nu is Vero de naam op ieders lippen.