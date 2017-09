Met een beetje digibetisme leid je alle algoritmen om de tuin

Tegenlicht behandelde de problematiek in de uitzending van zondag, Esther Gerritsen en Marjan Slob schreven er respectievelijk zaterdag en maandag over in de Volkskrant: de macht van algoritmen die patronen in ons digitale gedrag vangen neemt alsmaar toe. Zo goed doorzien die ritmes wat we online uitspoken dat we niet meer alleen worden bestookt met gepersonaliseerde reclames, maar óók met speciaal op onze zwakheden en emoties toegesneden politieke boodschappen en nepnieuws. Zonder algoritmen geen brexit en geen D.J. Trump in het Witte Huis, zeggen deskundigen.



De meeste mensen worden graag 'gekend' door vrienden en partners, niet iedereen wordt graag intiem met algoritmen.