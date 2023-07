Mag Elon Musk dat X-logo eigenlijk wel gebruiken?

Het nieuwe Twitter-logo, sinds deze week. Beeld AFP

Zondagavond zei Musk dat als iemand met een geschikt X-logo komt, hij de dag erop direct het originele Twitterlogo vaarwel zou zeggen. Twitteraar Sawyer Merritt bood hem de inmiddels bekende zwart-witte X aan – een logo dat hij had laten ontwerpen, maar niet meer nodig had. Het logo werd die avond nog op het hoofdkantoor van Twitter geprojecteerd.

Het logo is twee jaar geleden ontworpen door Alexandre Tourville, die met Merritt en een paar anderen een podcast over Elon Musk begon. Als naam koos hij The X Show, vanwege Musks obsessie met die letter. Op Twitter schrijft hij zich te hebben laten inspireren door de Unicodeletter X: 𝕩 (deze vind je bij ‘speciale tekens’ op je computer). ‘Ook als 𝕩 een tijdelijk logo is, dat nog door een professionele grafisch kunstenaar wordt verfijnd, ben ik blij en trots om te zien dat het is gekozen door een man die ik bewonder en respecteer’, schrijft Tourville.

Over de auteur

Simoon Hermus is techredacteur voor de Volkskrant. Ze schrijft onder meer over big tech, a.i., social media en games.

De overeenkomst met de 𝕩 van Unicode is duidelijk, maar het logo lijkt ook sterk op de ‘x’ uit het Monotype-lettertype. Techwebsite Ars Technica vroeg de lettertypemaker of het logo inderdaad identiek is aan de hoofdletter uit hun Special Alphabets 4, waarop Monotype zei dat het logo ‘vergelijkbaar’ is, maar niet hetzelfde. Op de vraag of het logo wél identiek is aan de kleine x uit hetzelfde alfabet, heeft het bedrijf nog niet gereageerd. Als dat zo is, moet Twitter een licentie kopen om de letter te mogen voeren. Symbolen van Unicode mogen wel vrij door iedereen gevoerd te worden.

Het Unicode-lettertype, met op de onderste regel de letter ‘X’.

Lastig handelsmerk

Gezien de haast waarmee Musk het logo heeft overgenomen is de kans groot dat het nog zal worden aangepast of vervangen, maar los van het logo is de letter ‘x’ überhaupt lastig als handelsmerk vast te leggen. Het kan wel – handelsmerken die uit één letter bestaan zijn volgens techblad Fast Company erg populair in de Verenigde Staten. ‘Een handelsmerk hoeft niet bijzonder uniek te zijn om beschermd te kunnen worden, zolang de eigenaar kan aantonen dat mensen het handelsmerk met het merk zelf associëren’, zegt recht- en mediaprofessor Alexandra Roberts van de Northeastern University tegen The Verge.

In het Nederlands klinken handelsmerk en merk ongeveer hetzelfde (in het Engels noem je het ‘trademark’ en ‘brand’), maar denk bij het handelsmerk aan het logo en bij merk aan de merknaam. De blauwe AH versus Albert Heijn, bijvoorbeeld. Het handelsmerk moet onderscheidend genoeg zijn om door consumenten aan een specifiek merk te worden gekoppeld: een simpele cirkel is daarvoor doorgaans te generiek. ‘Er zijn duizenden handelsmerken geregistreerd die uit één letter bestaan, maar die zijn gewoonlijk veel uitgebreider vormgegeven dan de X die je nu bij het voormalige Twitter ziet’, zegt Roberts. ‘Maar gezien het grote aantal gebruikers en de hoeveelheid aandacht voor dit merk verwacht ik dat het niet erg lang duurt voor deze nieuwe ‘X’ als een handelsmerk functioneert.’

Musk is niet als eerste gecharmeerd door de X – Microsoft gebruikt de X al sinds 2003 voor de Xbox, Facebook-moederbedrijf Meta heeft in 2019 óók een X-logo als handelsmerk vast laten leggen. Bedrijven mogen vergelijkbare handelsmerken voeren zolang ze niet in elkaars vaarwater zitten. Zolang Twitter niet gebruikt wordt in de context van videogames, bijvoorbeeld. Daar zal Musk, die bekendstaat als fervent gamer, in de toekomst mogelijk van balen als hij gamen wil toevoegen aan X – wat uiteindelijk toch een ‘alles-app’ moet worden.