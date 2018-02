Kwartaalwinst Amazon voor het eerst boven 1 miljard dollar, ook Apple en Alphabet (Google) blijven groeien

Alphabet

Waar Amazon profiteerde van een flinke belastingmeevaller moest Googles moederbedrijf Alphabet juist de nodige miljarden afboeken als gevolg van een belastingtegenvaller. Die kostte het bedrijf een slordige 10 miljard dollar, omdat winsten op overzeese rekeningen zwaarder worden belast. Zonder die strop zou de winst op bijna 7 miljard dollar zijn uitgekomen. Beter nieuws was er over de omzet, die met bijna een kwart steeg tot ruim 32 miljard dollar.



Alphabet houdt zich met een breed scala aan activiteiten bezig (kunstmatige intelligentie, zelfrijdende auto's, slimme thermostaten, hardware, Android, YouTube, et cetera), maar het gros van de inkomsten komt nog altijd uit het zoeken. En tegenwoordig is dat vooral zoeken op mobiel. Advertenties via Google zorgen voor 84 procent van Alphabets recordomzet. Ook in werknemers groeit het bedrijf overigens hard. De laatste drie kwartalen nam het bedrijf gemiddeld 2200 nieuwe mensen aan. Dat betekent 25 verse werknemers per dag. Dat heeft wat vreemds, stelt persbureau AP, voor een bedrijf dat zo zwaar inzet op kunstmatige intelligentie die uiteindelijk veel menselijke taken moet overnemen.