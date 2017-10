Kritiek op Google en Facebook voor etaleren nepnieuws na Las Vegas

Vuur!

'Het debat raakt weer eens gepolariseerd', zegt Brooke Binkowksi van factchecksite Snopes.com tegenover The Guardian. 'Het is een kwaadaardig spel om de schutter af te schilderen als Democraat of Republikein, puur om te kunnen juichen. Veel van die onzin wordt door trollen verspreid om de publieke conversatie te vertroebelen.'



Het probleem is dat Facebook en Google onbedoeld meehelpen met de verspreiding van de nepberichten. De bedrijven hebben beide sinds de Amerikaanse verkiezingen herhaaldelijk beterschap beloofd, maar dat is nog niet zo eenvoudig. Het laatste waar ze van beschuldigd willen worden, is van het beperken van vrijheid van meningsuiting. 'Dit is hetzelfde als heel hard 'Vuur!' roepen in een vol theater', stelt hoogleraar communicatie Gabriel Kahn tegen LA Times. 'Dit heeft niets met vrijheid van meningsuiting te maken.'