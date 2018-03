Is er hoop voor de wanhopigen die de eeuwigheid pogen te trotseren?

Deze week dook weer eens een bericht op waarin een start-up zegt het menselijk brein te gaan uploaden naar de cloud. Het is de tijd van het jaar, want bijna april, dacht ik. Maar het plan is kennelijk serieus. Doel: eeuwig leven. In de toekomst downloadt een verre achterneef je breindata, zodat je vrolijk verder kunt leven in een serverpark in de Eemshaven.



Dit 'uploaden' gebeurt door de hersenen te conserveren met een methode die aldehyde-stabilised cryopreservation wordt genoemd, een heerlijk hallucinante woordwolk waarvan niemand precies weet wat die betekent, waardoor het een ideale voedingsbodem is voor wanhopigen die de eeuwigheid pogen te trotseren.