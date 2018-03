iPhone-inkeping: eerst een nadeel, nu krijgt het navolging

Op de grote telecombeurs Mobile World Congres in Barcelona introduceerde Asus zijn nieuwe toestel ZenFone 5. Inderdaad: met inkeping. Asus benadrukte tijdens de presentatie zelfs dat zijn notch 26 procent kleiner is dan die van de iPhone X. De adviesprijs van het toestel komt beneden de 500 euro te liggen, waarvoor de klant overigens ook de beschikking krijgt over bewegende 'zenimoji', Asus' variant van Apple's animoji. Nog schaamtelozer is de notch-imitatie van het Chinese merk Leagoo, dat eveneens in Barcelona zijn S9 introduceerde, waarmee het in naamgeving knipoogt naar de gloednieuwe Samsung Galaxy S9. De Leagoo S9 moet voor slechts 150 euro van eigenaar kunnen wisselen. Daar blijft het niet bij: zowel Huawei als LG lijken iPhone X-achtige toestellen in voorbereiding te hebben. Uitgelekte foto's laten althans mobieltjes zien met - jawel - een hap uit de bovenkant van het scherm.