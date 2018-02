In gesprek met Jelle S. (18), die met ddos-aanvallen de Belastingdienst en banken zou hebben platgelegd

We krijgen contact na een eenvoudige vraag. 'Wat is je motivatie om dit te doen?'



Antwoord, acht minuten later: 'Omdat het grappig is'.



Het is woensdag 31 januari vroeg in de ochtend en er ontstaat een mailwisseling met iemand die zegt achter de reeks ddos-aanvallen te zitten. Het e-mailadres blijkt hij ook in andere contacten te gebruiken.