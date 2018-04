Hoe vaak kan Mark Zuckerberg nog beterschap beloven? 'Het zou verstandig zijn hem te vervangen'

17 maart: de beerput gaat open

In The New York Times en The Observer onthult klokkenluider Christopher Wylie wat bij Facebook zelf al jarenlang bekend was: de gegevens van Facebookgebruikers zijn door het bedrijf Cambridge Analytica gebruikt in aanloop van de presidentscampagne van Donald Trump. Dat Cambridge Analytica een rol speelde bij de verkiezingen was al langer bekend. Maar de details die Wylie geeft, slaan in als een bom. Facebook reageert nauwelijks en zegt alleen dat het de samenwerking met Cambridge Analytica opschort, omdat dit de regels zou hebben overtreden.