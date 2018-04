Hoe bouw je een sociaal netwerk dat wel veilig is?

Klachten en rechtszaken

Zo moeilijk kan het niet zijn, een Facebook waar je voor moet betalen

Hij heeft een hele geschiedenis van klachten en rechtszaken en uitspraken van toezichthouders achter de rug, vooral in Europa, die er steeds op neerkwamen: meneer Zuckerberg, u gaat te ver. U schendt de privacy. Sorry, zei hij dan, telkens weer. We zijn te idealistisch geweest. Om vervolgens alleen de hoogstnodige aanpassingen te doen. Het verdienmodel veranderde nooit: niet de gebruiker, maar de adverteerder is de klant.



Gaat deze week daar verandering in brengen? Is een privacy-vriendelijker en maatschappelijk bewuster Facebook mogelijk? Is een privacy-vriendelijker en maatschappelijk bewuster internet mogelijk?



Zo moeilijk kan het niet zijn, een Facebook waarvoor je moet betalen. Het bedrijf had in 2017 een omzet van 40 miljard dollar, en 2,2 miljard gebruikers. Met een abonnement van 1,50 per maand zou Facebook hetzelfde resultaat halen. 'Er is niets mis met sociale media', zegt techonderzoekster Zeynep Tufekci van de universiteit van North Carolina donderdag tegen radiozender NPR. 'Maar dit is niet de enige manier om dit te doen. We betalen ook voor de telefoon.'