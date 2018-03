Het rommelt bij Facebook: directeur beveiliging aan de kant geschoven, topman Zuckerberg houdt zich stil

Koersdaling

De andere opgevoerde reden voor het voorlopige aanblijven van Stamos is overigens nog veelzeggender: een vertrek op dit moment zou volgens de top naar buiten toe geen al te beste indruk maken. Stamos haastte zich na het verhaal in The New York Times op Twitter te melden dat er niet zo veel bijzonders aan de hand is: 'Ondanks alle geruchten ben ik nog altijd volledig gecommitteerd aan mijn werk bij Facebook.' Stamos geeft wel toe dat zijn rol is veranderd: 'Ik besteed momenteel meer tijd aan het onderzoeken van actuele beveiligingsrisico's en aan mijn werk aan veiligheid rondom verkiezingen.'



Facebook-topman Mark Zuckerberg laat zich ondertussen niet horen: zijn laatste openbare bericht is alweer van enkele weken terug. Terwijl er genoeg reden is om naar buiten te treden, nog los van het aangekondigde vertrek van Stamos. Na de onthullingen over het misbruik van maar liefst 50 miljoen Facebook-profielen door Cambridge Analytica om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden, daalde de koers van Facebook met 7 procent. Facebook werd in één klap enkele tientallen miljarden minder waard. Het was de grootste koersdaling in vijf jaar.



Facebook zelf reageerde overigens wel op de onthullingen, maar haastte zich vooral te benadrukken dat er vooral geen sprake is van een datalek en dat de schade wel meevalt.