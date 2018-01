Hardloop-app Strava openbaart per ongeluk westerse geheime militaire locaties in conflictgebieden

Levenspatroon

In november publiceerde Strava de Global Heat Map, waarop alle activiteiten van lopers en fietsers sinds de komst van de app twee jaar geleden in beeld zijn gebracht. Oplichtende strepen en stippen op een plattegrond geven aan waar wat gebeurt. In Europa en de VS leidt dat tot een wirwar aan lichtstrepen, maar in conflictgebieden in het Midden-Oosten en Afrika zijn westerse militairen (en hulpverleners) de enige gebruikers in de wijde omtrek.



Daardoor wordt in de duisternis niet alleen de locatie van een militaire basis zichtbaar, maar ook het levenspatroon van de bewoners, zegt Christiaan Triebert van onderzoeksgroep Bellingcat. 'Waar mensen naar binnen gaan, waar ze verblijven op de compound, waar en wanneer de patrouilles worden gelopen. Allemaal heel gevoelig.' Veel gebruikers laten de app aanstaan als zij andere dingen doen dan hardlopen.



Ruim twee maanden bleef de hittekaart van Strava onopgemerkt, tot de Australische student Nathan Ruser er dit weekend via Twitter de aandacht op vestigde. 'Het ontplofte meteen', zegt Triebert. Overal gingen mensen de kaart afstruinen op zoek naar interessante gegevens.